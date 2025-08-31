Más de 300 toneladas de ayuda parten de Génova para sumarse a la Flotilla hacia Gaza

Roma, 31 ago (EFE). Más de 300 toneladas de ayuda humanitaria zarpan este domingo desde Génova (norte de Italia), como parte de la misión internacional Global Sumud Flotilla, la mayor flota civil organizada hasta la fecha con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario y hacer llegar productos de primera necesidad al pueblo palestino, mientras se intensifican los ataques israelíes en la Franja.

La recogida de ayuda, coordinada por la ONG italiana Music For Peace, superó ampliamente las expectativas, pues se esperaba reunir 40 toneladas en cuatro días, pero en solo cinco días se alcanzaron las 300. “Tuvimos que detener la recolección», explicó Stefano Rebora, fundador de la organización y veterano de más de 50 misiones humanitarias en zonas de conflicto.

«Es un grito de la sociedad civil que espera ser escuchado por los gobiernos que hoy pueden marcar la diferencia”, dijo Maria Elena Delia, portavoz del Global Movement to Gaza, al destacar la magnitud de la movilización internacional, según medios locales.

La flota, integrada por alrededor de 50 embarcaciones procedentes de toda Europa, zarpará en distintas etapas: este domingo desde Barcelona y Génova y el 4 de septiembre desde Túnez, Grecia y Sicilia. Todas se reunirán en aguas internacionales, donde continuarán su ruta hacia Gaza con la participación de cientos de activistas y voluntarios de más de 44 países.

Entre los tripulantes de las cuatro embarcaciones que parten desde Génova se encuentran miembros del Colectivo Autónomo de Trabajadores Portuarios (Calp), conocido por su oposición al tránsito de armas en los puertos italianos y su apoyo a la causa palestina.

El fuerte respaldo ciudadano a la iniciativa quedó patente anoche, cuando cerca de 40.000 personas, incluida la alcaldesa, Silvia Salis, participaron en una marcha por las calles de la ciudad para «acompañar» hasta el puerto la ayuda recogida por Music For Pace y Calp para unirse a la Flotilla Global Sumud hacia Gaza.

Un río de antorchas, velas, linternas, móviles, mecheros recorrió las calles genovesas, junto a banderas de Palestina y de la paz, pancartas con las palabras «Stop Genocide» y «Free Palestine», para apoyar la misión, que intentará romper pacíficamente el bloqueo naval de ayuda humanitaria impuesto por Israel frente a la Franja.

El material enviado desde Génova llegará al puerto de Catania, donde será transferido a los barcos italianos de la flota Global Sumud, compuesta por embarcaciones procedentes de 44 países.

«Estoy muy orgullosa de ser la alcaldesa de esta ciudad», dijo Salis, pues «la respuesta que se ha dado estos días con la recogida de alimentos para Palestina y la avalancha de ciudadanos que se han manifestado es algo realmente conmovedor. Toda la ciudad está al lado de la misión que está a punto de partir y la apoyará en todos sus pasos». EFE

