Más de 32,5 millones de peregrinos acudieron a Roma por el Jubileo, que finaliza el día 6

Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 3 ene (EFE).- El 6 de enero se cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y finalizará el Jubileo, un evento católico que se celebra cada 25 años y que en esta edición ha atraído hasta Roma a más de 32,5 millones de peregrinos, según dijo en entrevista con EFE monseñor Rino Fisichella, organizador por parte del Vaticano.

«El resultado es abrumadoramente positivo, no solo porque se vivió como una profunda experiencia espiritual de fe y oración, sino también porque los peregrinos acudieron en masa. Actualmente estamos calculando las cifras, pero ya han llegado a Roma más de 32,5 millones de peregrinos. Esto demuestra la profunda influencia del Jubileo en la vida de la Iglesia y esperamos que traiga el mensaje de esperanza que todos necesitamos», explica Fisichella.

Por segunda vez en la historia de los jubileos, un papa falleció durante su celebración, pero a pesar de la tristeza de perder a Francisco y el paréntesis motivado por la elección de León XIV, para el organizador «estos dos acontecimientos han fortalecido» el evento.

El arzobispo Fisichella recuerda que en el funeral del papa Francisco había 200.000 adolescentes que habían llegado a Roma para asistir a su Jubileo: «estos chicos y chicas también, con su alegría y entusiasmo, pudieron vivir y experimentar un momento triste para la vida de la Iglesia, pero sobre todo con su mensaje y su presencia, dejaron claro que la vida es más fuerte que la muerte y que el mensaje de esperanza que emana del Jubileo es precisamente el de comprender el poder de la resurrección».

Y además, agregó, «la presencia del papa León XIV provocó un gran aumento de peregrinos. Y esto es señal de que el papa es acogido por la Iglesia; no solo eso, sino que es amado y apreciado por todo el mundo».

Un Jubileo que «acogió a todos», ya que en la peregrinación a lo largo de todo el Año Santo han podido participar todos los católicos que lo han pedido, incluido el colectivo LGTBIQ.

«Le aseguro que hasta esta mañana, hace apenas unos minutos, mientras revisaba el correo, seguíamos recibiendo constantemente cartas de agradecimiento porque la gente pudo vivir una experiencia muy profunda. Nadie, nadie puede ser excluido de la peregrinación a Roma, y ​​nadie podría ser excluido de su peregrinación a la Puerta Santa», asegura.

A su juicio, «la Iglesia se mostró una vez más como una Iglesia en movimiento porque es peregrina, pero también con los brazos abiertos, de par en par, acogiendo a todos los peregrinos que vinieron de todo el mundo».

Para el monseñor «todos los eventos importantes estuvieron cargados de profundo significado» pero se muestra especialmente emocionado al recordar a los jóvenes, más de un millón, que «invadieron Roma con su alegría, su entusiasmo y, sobre todo, con el silencio de la oración en Tor Vergata».

También destaca la «procesión de las cofradías que vinieron, muchas de España, de Málaga, Sevilla, León, y trajeron sus iconos con un gran sentido de piedad popular», sin olvidar «el Jubileo de los Pobres y de los Presos, que fueron igualmente conmovedores».

Y ahora que termina este Año Santo, «siento una especie de tristeza porque es el final de un año de intensa gracia derramada sobre la Iglesia, que vivimos con tanto entusiasmo, y también con tanto esfuerzo, hay que decirlo, porque la organización fue muy exigente, y por lo tanto … sí, hay un poco de tristeza, porque cuando una puerta se cierra, debemos recordar que siempre existe la expectativa de que pronto se vuelva a abrir».

Fisichella adelanta que ahora toca esperar lo que el papa León ya ha confirmado: «que habrá un Jubileo en 2033. Será un Jubileo extraordinario de redención, comparable, en mi opinión, al Jubileo del año 2000, vivido con gran intensidad por san Juan Pablo II y toda la Iglesia. El 2033 con el bimilenario de la redención, de ahí el profundo misterio de nuestra fe». EFE

