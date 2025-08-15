The Swiss voice in the world since 1935

Más de 410.000 sirios refugiados en Turquía han regresado a su país desde diciembre

Un total de 411.649 sirios refugiados en Turquía han regresado a su país desde la caída a principios de diciembre del régimen de Bashar al Asad, anunció el jueves el Ministerio del Interior turco. 

Este flujo se ha acelerado desde el comienzo del verano boreal, con cerca de 140.000 retornos contabilizados desde mediados de junio, según las cifras de la dirección turca de inmigración.

Filippo Grandi, jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), había afirmado el 20 de junio que un total de 600.000 sirios habían regresado a su país procedentes de los países vecinos.

Siria ha sido escenario en las últimas semanas de importantes episodios de violencia, poniendo en duda la capacidad de las nuevas autoridades para contener las tensiones religiosas y restablecer la seguridad en el país tras la caída del antiguo régimen.

Unos 2,5 millones de refugiados sirios todavía viven en Turquía, según las últimas cifras oficiales actualizadas a principios de agosto. 

En 2021 las autoridades turcas calcularon en 3,7 millones los sirios que se refugiaron de la guerra en su país.

