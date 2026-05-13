Más de 860.000 peregrinos han llegado a Arabia Saudí para la peregrinación a La Meca

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El Cairo, 13 may (EFE).- El ministro de Peregrinación de Arabia Saudí, Tawfiq al Rabiah, afirmó este miércoles que más de 860.000 peregrinos han llegado hasta el momento al país para participar en el ‘hach’, la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en La Meca y Medina.

«Doy la bienvenida a los huéspedes de Dios que alcanzaron más de 860.000 hasta el momento», indicó el ministro, al detallar que unos 820.000 peregrinos llegaron por vía aérea, 35.000 a través de cruces fronterizos terrestres y más de 4.000 por vía marítima.

Al Rabiah explicó que las autoridades saudíes desarrollaron tres etapas preparativas para la temporada del ‘hach’, que este año se desarrolla entre el 25 y el 30 de mayo, entre ellas la firma de acuerdos sobre los preparativos de peregrinación con 78 países seis meses antes del inicio de la campaña.

Asimismo, destacó el cumplimiento anticipado de los contratos de servicios básicos, una medida que, según dijo, «reforzó la preparación temprana y mejoró la eficiencia de la planificación».

El ministro señaló también que la emisión de visados comenzó a finales de marzo y anunció que Arabia Saudí autorizó a treinta empresas saudíes a prestar servicios a peregrinos extranjeros para mejorar la calidad y competitividad de la oferta.

Entre las medidas logísticas implementadas este año, el ministro destacó la ampliación del servicio de «peregrino sin maletas» para todos los visitantes extranjeros, un sistema que permite transportar el equipaje desde el país de origen hasta el alojamiento del peregrino.

De acuerdo con las autoridades saudíes, esta iniciativa ha reducido el tiempo de los trámites aeroportuarios de 120 minutos a apenas 15 minutos.

En el marco de las medidas ambientales y para mitigar las altas temperaturas, Arabia Saudí informó de la plantación de más de 60.000 árboles dentro de la iniciativa ‘Zonas de Rituales Verdes’, además de la instalación de más de 6.000 columnas de nebulización ambiental para refrigerar las áreas de concentración de peregrinos.

En 2025, más de 1,6 millones de fieles culminaron el ‘hach’ en medio de fuertes medidas de seguridad adoptadas por Arabia Saudí tras la peregrinación de 2024, en la que murieron 1.301 personas, en su mayoría por golpes de calor.

Cada año, millones de musulmanes de todo el mundo viajan a Arabia Saudí para realizar el ‘hach’, uno de los cinco pilares del islam y una obligación religiosa para quienes tengan capacidad física y económica para cumplirla al menos una vez en la vida. EFE

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