Más de mil civiles están atrapados en Pokrovsk en medio del asedio ruso

1 minuto

Kiev, 5 nov (EFE).- Un total de 1.200 civiles ucranianos están atrapados en la ciudad de Pokrovsk en medio del asedio ruso, y su evacuación es “prácticamente imposible” debido al deterioro de la situación en la zona, según informó el responsable de cuestiones civiles de la administración militar de la región de Donetsk.

Otras 600 personas permanecen en zonas colindantes al municipio, según dijo el funcionario a la agencia ucraniana Ukrinform.

Rusia trata de tomar la ciudad de Pokrovsk -que antes de la guerra tenía unos 60.000 habitantes- con una ofensiva en la que participan al menos 11.000 soldados.

Centenares de soldados rusos se han infiltrado entre las líneas ucranianas y combaten desde dentro de la ciudad para hacerse con su control. EFE

mg/rz/fpa