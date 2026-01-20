Más de un millón de personas sin electricidad por ataques rusos en Kiev a -14 ºC

afp_tickers

4 minutos

Bombardeos rusos lanzados la madrugada del martes dejaron sin electricidad a más de un millón de personas en Kiev, donde las temperaturas rondan los -14 °C y desde donde huyeron unas 600.000 personas en las últimas semanas.

Los ataques rusos obligarán a «más de un millón» de habitantes de Kiev a pasar la noche sin electricidad y más de 4.000 bloques habitacionales siguen sin calefacción, aproximadamente la mitad del total de la capital, denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El Parlamento está sin calefacción, agua ni electricidad tras los ataques y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó el martes a AFP que unas 600.000 personas abandonaron Kiev desde que la autoridad local efectuó el 9 de enero un llamado a evacuar provisionalmente la capital ucraniana.

El bombardeo de cientos de drones y misiles mató al menos a un hombre de 50 años cerca de la capital.

Periodistas de AFP en Kiev escucharon sirenas de alerta aérea y explosiones mientras los sistemas de defensa ucranianos respondían a los drones y misiles.

Marina Sergienko, una contable de 51 años que se refugió en una estación de metro en el centro de la capital, está convencida de que los ataques rusos tienen un propósito claro.

«Desgastar a la gente, llevar las cosas a un punto crítico para que no quede fuerza, para romper nuestra resistencia», dijo a la AFP.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, arremetió contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

«El criminal de guerra Putin continúa librando una guerra genocida contra mujeres, niños y ancianos», dijo.

El ministro aseguró que las fuerzas rusas atacaron la infraestructura energética durante la noche en al menos siete regiones e instó a los aliados de Ucrania a reforzar sus sistemas de defensa aérea.

«El apoyo al pueblo ucraniano es urgente. No habrá paz en Europa sin una paz duradera en Ucrania», sostuvo en redes sociales.

Zelenski sugirió que podría ausentarse del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, para ocuparse de las consecuencias del ataque.

Pero también mantuvo abierta la posibilidad de asistir a la reunión de líderes mundiales en la estación suiza si los acuerdos con Estados Unidos sobre su posible apoyo económico y de seguridad en la posguerra estaban listos para ser firmados.

Zelenski expresó además su preocupación de que la cuestión de Groenlandia desvíe la atención internacional del conflicto en su país, casi cuatro años después de la invasión rusa.

– Sin calefacción –

Rusia lanzó alrededor de 339 drones de combate de largo alcance y 34 misiles en el ataque nocturno, informó la fuerza aérea de Kiev.

Zelenski afirmó que Ucrania no recibió un envío de municiones para sistemas de defensa aérea hasta la víspera del ataque.

En la madrugada del 9 de enero Rusia ya llevó a cabo uno de sus peores ataques a la red energética de Kiev desde que invadió el país hace casi cuatro años.

El ataque dejó a la mitad de la capital sin calefacción y a muchos residentes sin electricidad, en un momento de temperaturas bajo cero.

Los colegios permanecen cerrados hasta febrero y las luces de las calles se han atenuado en un intento de preservar los recursos energéticos.

– Ataques a otras regiones –

Otras regiones ucranianas, en particular Odesa (sur), Rivne (oeste) y Vinnytsia (centro-oeste), también sufrieron bombardeos contra sus infraestructuras energéticas, según las autoridades locales.

La compañía energética estatal Ukrenergo anunció cortes de electricidad de emergencia para estabilizar el sistema.

En la región de Rivne, más de 10.000 hogares se quedaron sin electricidad, anunció la administración regional.

Rusia bombardea el sistema energético de Ucrania desde el inicio de su invasión. Kiev lo considera un intento de minar la moral y debilitar la resistencia de los ucranianos.

El Kremlin dice que solo ataca instalaciones militares ucranianas y ha culpado a Kiev de la continuación de la guerra por negarse a aceptar sus exigencias.

Las negociaciones para poner fin a la guerra que empezó en febrero de 2022 están en punto muerto, pero este martes el emisario ruso Kirill Dmitriev afirmó haber mantenido conversaciones «constructivas» con sus homólogos estadounidenses en el Foro Económico Mundial en Davos.

ant/clr/erl/dbh/pc-an/sag