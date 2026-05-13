México abre «otros horizontes» comerciales con el acuerdo con la UE, dice Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el martes que México abre «otros horizontes» comerciales con la modernización de su acuerdo con la Unión Europea, en medio de las negociaciones del tratado con Estados Unidos y Canadá.

La firma del pacto comercial está prevista para el 22 de mayo durante una cumbre bilateral en Ciudad de México entre Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La actualización del acuerdo coincide con las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para la revisión del tratado de libre comercio en medio de la política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump en este segundo mandato.

«Es muy importante avanzar en la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, fundamental, pero también estamos abriendo otros horizontes», dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria destacó que la modernización del acuerdo con la Unión Europea permitirá atraer mayor inversión extranjera a México y aumentar la comercialización de productos originarios del país latinoamericano en Europa.

En 2025 la Unión Europea fue el segundo principal destino de las exportaciones mexicanas con 27.658 millones de dólares en 2025. Las importaciones sumaron 66.940 millones de dólares, el tercer principal origen de las compras de México.

El presidente del Consejo empresarial mexicano de Comercio Exterior (Comce) dijo la semana pasada a la AFP que con este acuerdo las compañías de la Unión Europea podrán invertir en México y aprovechar los menores aranceles impuestos por Washington a su vecino.

México paga gravámenes aduaneros menores al 4%, mientras que los países europeos pagan en promedio hasta 15%.

En su rueda de prensa, Sheinbaum reiteró su desacuerdo con los aranceles impuestos por Trump a las industrias automotriz y siderúrgica, que impactan a México, pero aseguró que «no hay tensión bilateral» con Estados Unidos.

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