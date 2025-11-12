México actualizará regulación de casinos y apuestas tras investigación de lavado de dinero

Ciudad de México, 12 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas, tras revelarse investigaciones que detectaron 13 establecimientos con operaciones presuntamente irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

Durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta reconoció que el marco legal vigente es insuficiente frente al auge de los casinos en línea, que han crecido sin una regulación acorde a su expansión.

Ante ello, reconoció que la regularización para los casinos digitales “tiene que actualizarse” pues aseguró que cuando se hizo la ley no existía esta manera de apostar.

Este anuncio de Sheinbaum se produce después de que este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificara 13 casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

En ese sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que ante una investigación interinstitucional se detectaron 13 casas de juego físicas y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Las indagatorias, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias extranjeras como FINCEN y OFAC de Estados Unidos, detectaron transferencias no justificadas a países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, así como simulación fiscal y flujos internacionales sin respaldo financiero.

La presidenta enmarcó la futura reforma en una estrategia más amplia para seguir el rastro del dinero ilícito: y dijo que buscará actualizar la regulación, cerrar vacíos legales y fortalecer la supervisión del sector digital, en un país donde las apuestas en línea avanzan más rápido que la legislación que las regula. EFE

