México asegura que Tren Interoceánico tendrá seguro de pasajeros en 2026

3 minutos

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que implementará el seguro de pasajeros este año para “garantizar los servicios de seguridad y vigilancia” en el Tren Interoceánico tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en el estado de Oaxaca y que provocó la muerte de 14 personas y varias decenas de heridos.

En un comunicado, la Semar detalló que, en noviembre de 2025, se inició la “investigación de mercado”, en la que se solicitaron cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron seis propuestas, en diciembre de ese mismo año, con lo que se llevó a cabo la apertura de cinco de ellas.

Aunque, precisó que tras un “análisis técnico, administrativo y legal” de las propuestas, el 26 de diciembre del año pasado “se emitió el Acto de fallo” mediante el cual la licitación fue declarada “desierta”, al no cumplirse los requisitos técnicos indispensables para garantizar el “correcto desarrollo del servicio”.

La Semar argumentó que para “asegurar la continuidad operativa” se firmó un convenio de “ampliación temporal”, por dos meses, durante enero y febrero de 2026 con la empresa Pedregal Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V.

En cuanto al seguro de pasajeros, la dependencia, subrayó que “como acción inmediata” se estableció un convenio temporal de un mes, del 1 al 31 de enero de 2026, con la empresas Ve Por Más del Grupo Financiero Ve Por Más S.A. de C.V. para “garantizar la continuidad del servicio seguro”.

“Actualmente, se ha reiniciado la investigación de mercado para contratar un seguro que ofrezca mejores coberturas de equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, incluyendo gastos funerarios”, apuntó.

Sobre “el tema de infraestructura” remarcó que el 9 de diciembre del año pasado “se llevó a cabo una investigación de mercado para la contratación del servicio y aseguramiento de bienes patrimoniales” en los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Al momento, aseguró, la licitación fue declarada desierta “al no cumplir las propuestas recibidas con los requisitos técnicos”, por lo que se gestionó un convenio para “extender por un mes, de 1 al 31 de enero de 2026, la cobertura vigente con Seguros Azteca, S.A. de C.V., “en tanto se realiza una nueva investigación de mercado e inicia el procedimiento de contratación del servicio para el ejercicio fiscal”.

Esta respuesta por parte de la Semar, se da luego de que investigaciones periodísticas afirmaran que el tren operó en 2023, su primer año de operación, sin seguro de pasajeros, así como tampoco en 2026, un requisito establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El Corredor Interoceánico, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades. EFE

abz/rrt