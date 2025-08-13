México condena el asesinato de periodistas en Gaza y hace un llamado urgente a la paz

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este miércoles el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza, ocurrido el domingo, y reiteró su llamado “urgente” a la paz, así como su postura de reconocer ambos Estados, el de Palestina y de Israel.

“Terrible lo que pasa en Gaza, es terrible. Es muy triste. Y, particularmente, lo que ocurrió con los periodistas no solo fueron dos, han sido más (…) Por eso, nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos estados”, manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La gobernante fue cuestionada por los medios luego de que el domingo el Ejército israelí mató a seis periodistas, entre ellos el conocido periodista palestino Anas Al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la ciudad de Gaza.

Sobre ello, el Ejército israelí admitió la matanza y acusó a uno de ellos, el reportero Anas Al Sharif, de estar vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

Los periodistas fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba «siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí» que consideraba «es un paso previo a su asesinato».

Ante este asesinato, en México unas 300 personas, entre periodistas, activistas y ciudadanos se manifestaron el martes en la Ciudad de México, una protesta con la que exigieron justicia por los crímenes y los ataques contra periodistas que cubren el conflicto. EFE

