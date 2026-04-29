México confía en seguir el «acercamiento» con España para construir una «nueva etapa»

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El canciller de México, Roberto Velasco, aseguró este miércoles que su Gobierno quiere seguir el «acercamiento» con España y construir una «nueva etapa» en la relación bilateral, tras su reunión con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de visita oficial al país norteamericano y quien también se vio con la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Nos dará muchísimo gusto seguir trabajando en estos y otros proyectos que conversamos hoy con la presidenta Sheinbaum, con usted y con su equipo. Así que, de verdad, cuenten con nosotros para seguir este acercamiento de dos países que eran ya cercanos y que nuevamente se encuentran para construir una nueva etapa», declaró el funcionario en un mensaje junto a su homólogo español al término de la reunión.

Asimismo, el jefe de la diplomacia mexicana puso en valor la «relevancia» de la relación existente con España, algo que, a su juicio, «excede de lo cotidiano». EFE

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