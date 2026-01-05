México critica la “ineficiencia” de la ONU tras la intervención de EE.UU. a Venezuela

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, criticó este lunes la “ineficiencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para contener conflictos internacionales, tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral. Es de la que mejor disponemos. Pero, infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas se logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”, dijo el De la Fuente durante la inauguración de la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026 en Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) añadió que, lejos de consolidar «un frente común en defensa del Estado de Derecho, la comunidad internacional se encuentra dividida, y hoy proyecta, con más fuerza, desconfianza que solidaridad”.

“El orden jurídico internacional, sustento del sistema multilateral y de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, se ha visto seriamente trastocado en nuestra región, y en otras regiones del mundo, a través del uso de la fuerza que ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales”, señaló.

De la Fuente subrayó que la postura del Gobierno mexicano frente a la intervención en Venezuela del pasado sábado 3 de enero es clara.

“Condenamos las acciones militares ejecutadas unilateralmente y rechazamos, enérgicamente, la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado. El caso de la República Bolivariana de Venezuela no fue excepción y, por ello, reclamamos el respeto al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”, sostuvo.

En ese contexto, De la Fuente hizo un llamado directo a la ONU y a su Consejo de Seguridad, que sesiona actualmente.

“Llamamos a la Organización de las Naciones Unidas (…) a asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”, expresó.

De la Fuente advirtió que este escenario global, marcado también por conflictos como Ucrania, Sudán y Gaza, exige una política exterior renovada.

“Las nuevas multipolaridades de hoy exigen una política exterior distinta (…) audaz y cautelosa a la vez, que favorezca, ante todo, y refuerce el respeto irrestricto a nuestra soberanía”, concluyó.

México emitió este domingo un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay en el que rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y mostraron su «preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos». EFE

