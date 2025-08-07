The Swiss voice in the world since 1935

México decomisa 900 kilos de metanfetamina en el sureño estado de Chiapas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Fuerzas armadas de México incautaron este jueves aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en la ciudad de Palenque, del estado Chiapas, en el sur del país.

En el operativo se decomisaron, además, un arma de fuego, reactores, unos quinientos bultos de soda cáustica, diversas sustancias y dos vehículos, entre otros objetos.

La operación fue ejecutada por miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas, que continuará con la investigación correspondiente.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, las autoridades mexicanas han decomisado más de 140 toneladas de drogas, entre ellas cerca de dos millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en diecisiete estados.

En los siete meses en mención, las fuerzas armadas detuvieron a más de 18.700 personas relacionadas con delitos de alto impacto y se confiscaron más de 9.600 armas.

En lo que va del año, las autoridades mexicanas han incautado más de 450 toneladas de sustancias químicas en diversos laboratorios clandestinos. EFE

dcb/csr/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR