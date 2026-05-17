México desmantela 5 narcolaboratorios de drogas sintéticas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

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Ciudad de México, 17 may (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este domingo del desmantelamiento de cinco laboratorios clandestinos de metanfetamina en los estados de Jalisco, Nayarit (oeste) y Sinaloa (noroeste), donde aseguraron más de una tonelada de droga y casi 10.000 litros de precursores químicos.

El operativo fue encabezado por la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de acciones contra estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas, informaron las autoridades en un comunicado conjunto.

En El Saucillo, Jalisco, las fuerzas federales localizaron un laboratorio clandestino donde incautaron unos 600 kilos de metanfetamina terminada, además de 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Posteriormente, cerca de El Capomo, Nayarit, aseguraron 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida.

Este aseguramiento fue vinculado por las autoridades con Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado como operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región.

En Sinaloa, los agentes desmantelaron tres laboratorios clandestinos en los poblados de Corralejo y Corral Viejo, donde confiscaron más de 6.000 litros de precursores químicos y sustancias de uso dual, además de miles de kilos y litros de metanfetamina en distintas fases de producción.

«La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 650 millones de pesos (unos 38 millones de dólares)», señalaron las autoridades.

Las acciones ocurren en medio de crecientes presiones de Estados Unidos para que México refuerce el combate contra la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas impulsado por carteles mexicanos.

Alias El Jardinero fue capturado en abril pasado en Nayarit, tras la baja en combate de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del CJNG, durante un operativo militar en febrero.

En Sinaloa también aumentó la presión sobre el Cartel de Sinaloa, luego de que Estados Unidos señalara a 10 funcionarios de alto nivel de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos, incluido el gobernador del partido gobernante Morena con licencia, Rubén Rocha Moya.

Dos de los señalados, los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, recientemente se entregaron a autoridades estadounidenses en medio de versiones sobre posibles acuerdos de cooperación con fiscales federales.

El Cartel de Sinaloa y el CJNG son dos de los 10 carteles mexicanos que el presidente estadounidense Donald Trump declaró como organizaciones terroristas el año pasado. EFE

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