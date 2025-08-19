México desmiente a EE.UU y niega tener una operación conjunta contra las drogas sintéticas

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que el país esté trabajando de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para frenar el tráfico de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetaminas, como anunció el lunes la agencia estadounidense.

“El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman ‘Portero’. No hay ningún acuerdo con la DEA”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El lunes, la DEA anunció el lanzamiento del programa ‘Proyecto Portero’ que, según la agencia estadounidense, se desarrollaría en conjunto con el gobierno mexicano para desmantelar las redes de tráfico de drogas que utilizan los cárteles, a las que responsabilizó de “inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales”.

El programa reunía supuestamente a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de EEUU, los cuales, a lo largo de varias semanas, identificarían objetivos conjuntos, desarrollarían estrategias coordinadas de cumplimiento de la ley y fortalecerían el intercambio de inteligencia.

Al respecto, la gobernante mexicana dijo que no sabía «en base a qué» emitió la DEA ese comunicado e insistió en que México no ha llegado a ningún acuerdo con instituciones de seguridad estadounidenses.

“Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado”, zanjó.

Aclaró que, en materia de seguridad, lo único que hay con el Gobierno de Estados Unidos es un acuerdo que lleva “varios meses trabajándose” y que está casi listo para ser firmado por ambas naciones, el cual se basa “fundamentalmente” en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial y la coordinación sin subordinación.

La polémica ocurre luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, haya priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y que causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ acordada con Trump para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6.300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo. EFE

