México destaca coordinación con España tras golpe a red de tráfico de metanfetamina

3 minutos

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, destacó este jueves la buena comunicación y coordinación con España tras la operación en la que agentes de la Policía Nacional en Madrid, en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, desarticularon la mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa.

«Hay coordinación, hay buen intercambio de información. Allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí, de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá», señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial diaria.

García Harfuch refirió que esta operación, donde nueve personas fueron detenidas, dos de ellas de origen mexicano, comenzó en 2023.

El miércoles, la Dirección General de la Policía de España informó sobre la desarticulación de la mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa, droga que era introducida en aquel país oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas de México.

En la intervención, segunda fase de la Operación Saga, que resultó en la segunda mayor aprehensión de metanfetaminas en el continente, fueron detenidas nueve personas, entre ellos un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía las piedras importadas de México con las que se introducía la droga.

En ese sentido, García Harfuch precisó que de los mexicanos detenidos uno es originario del estado de Jalisco y otro de Sinaloa, por lo que se activaron los mecanismos de cooperación y comunicación bilateral.

“Es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un muy buen intercambio de información con España”, sostuvo.

Sobre las implicaciones en México, indicó que las autoridades nacionales ya analizan posibles irregularidades en las aduanas y empresas vinculadas al caso.

“Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información, la información que nos enviaron de las empresas que (…) comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas, eso ya lo está trabajando también la unidad de inteligencia financiera. Ya se está trabajando”, concluyó.

La operación está considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa y pone de relieve el uso de rutas comerciales legales para el trasiego de drogas sintéticas desde México.

En la primera fase de esta operación, en 2024, fue desmantelado, en colaboración con la DEA, el mayor punto de abastecimiento de estas drogas en Europa con 1.800 kilos de metanfetaminas incautados a una organización hispano-mexicana que permitía el tráfico de esta sustancia a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante. EFE

csr/afs/fpa

(foto)