México detiene al líder de una red criminal relacionada con el Cartel Jalisco

2 minutos

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este viernes a tres personas, entre ellas Armando Nava Gallegos, alias “Charro”, jefe regional, principal generador de violencia y encargado de la distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios para la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el central estado de Aguascalientes.

Junto a él, José Manuel ‘N’ y José ‘N’ fueron arrestados tras una investigación en la que se identificaron dos inmuebles que eran utilizados por los presuntos delincuentes como puntos de operación y resguardo dinero en efectivo, vehículos, armamento, municiones y droga.

Tras la detención aprobada por orden del juez de control, los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente que determinará su situación legal, según recoge el comunicado de las Fuerzas de Seguridad.

Según fuentes, Nava gallegos es un presunto hombre de confianza del capo Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador y líder de la organización criminal y a quien, por su captura, el Gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

En la operación intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

El CJNG es una de las organización criminales más peligrosas del mundo, con presencia en casi todos los estados de la nación y en otros país.

Además es una de las seis agrupaciones mexicanas que la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) de Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cartel de Sinaloa, el del Golfo, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos. EFE

dcb/jmrg/enb