México detuvo a más de 30.700 personas por delitos de alto impacto en últimos once meses

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- El gobierno de México informó este miércoles que ha detenido a más de 30.700 personas por delitos de alto impacto y ha asegurado más de 240 toneladas de drogas, entre ellas, 3,5 millones de pastillas de fentanilo, en los casi once meses de la Administración de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

Durante la conferencia presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en lo que va de la administración, se han confiscado casi 15.500 armas de fuego y se han desarticulado 1.356 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.

García Harfuch remarcó que en los últimos 15 días se han detenido a personas vinculadas a homicidios, tráfico de droga, extorsión, venta de armas y secuestro que generaban violencia en diferentes estados de la República.

Entre ellos, subrayó la de José Luis ‘N’, alias ‘Chalán’, quien cuenta con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos donde era requerido por narcotráfico y conspiración para distribución de sustancias controladas y precursores químicos.

Además destacó el arresto de ocho integrantes del Cartel del Noreste, en Nuevo León, a quienes les aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga y vehículos.

Aunado a ello, recordó que desde julio se implementó la estrategia nacional contra la extorsión, con la que, dijo, se ha observado un aumento en el número de denuncias relacionadas con este delito.

“Del 6 de julio del 2025 al 24 de agosto, en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión en acciones coordinadas del gabinete de seguridad con apoyo de las unidades especializadas en combate al secuestro y extorsión han sido detenidas 212 personas en 15 entidades del país”, apuntó García Harfuch.

Explicó además que el 84 % de las detenciones se concentraron en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca.

En tanto, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, señaló que tras 49 días de operación en las carreteras México-Querétaro y México-Puebla, para impedir el robo al autotransporte, se logró una reducción de robos del 55 % en la primera y del 50 % en la segunda. Además de que se han recuperado 30 vehículos, se han frustrado 13 asaltos y se han detenido a 18 personas.

Sheinbaum asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 tras el récord de más de 196.000 asesinatos en el sexenio de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE

