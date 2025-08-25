México encabeza un encuentro regional sobre el clima previo a la COP30 en Brasil

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- México, líder en emisiones de dióxido de carbono (CO2) en América Latina, es sede de la primera Reunión Ministerial para la Implementación de una Acción Climática Regional, con la participación de autoridades de 22 países, rumbo a la Conferencia de las Partes (COP30) de noviembre próximo en Brasil.

El encuentro regional, pionero en su tipo, fue inaugurado este lunes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un evento cerrado a medios, con la presencia de más de 100 invitados.

«En Palacio Nacional, celebramos la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para contribuir a la acción climática; compartimos puntos de vista para fortalecer el liderazgo regional hacia la COP30. Bienvenidos a México», compartió Sheinbaum en un breve mensaje en sus redes sociales.

La reunión, convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), busca impulsar un diálogo regional en temas como la Agenda de Acción de la COP30 y el proceso de actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, en inglés), -compromisos establecidos por cada país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse a los impactos del cambio climático-.

México es líder regional en emisiones de CO2 -el principal GEI-, con 487 megatoneladas de dióxido de carbono (MtCO2) emitidas en 2023 en el país, según los datos más recientes del Banco Mundial compilados por la plataforma The Global Economy.

Le siguen Brasil (480 MtCO2), Argentina (184 MtCO2), Colombia (101 MtCO2), Venezuela (85 MtCO2), Chile (84 MtCO2) y Perú (58 MtCO2).

Previo al evento inaugural, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, recapituló que una expectativa de la COP30 es que los países presenten sus actualizaciones de las NDC, instrumento central del Acuerdo de París, adoptado en la COP21 de 2015.

«Por eso es tan importante escuchar en dónde estamos, qué hemos logrado, qué vamos a presentar. Hay algunos países que han avanzado más que otros y podemos aprender entre todos», expuso.

Según la última actualización en 2022 de las NDC de México, la meta para 2030 es reducir las emisiones de GEI entre un 35 % y un 40 %, porcentajes más ambiciosos que los planteados en 2020, de entre un 22 % y 35 %.

Mientras que países como Brasil buscan disminuir entre 59 % y 67 % las emisiones para 2035 respecto a 2005, y Colombia plantea una reducción de un 51 % respecto al escenario tendencial de 2030.

Bárcena advirtió además que en el momento «crítico» y de «incertidumbre generalizada» actual, la vulnerabilidad de la región es «alarmante», debido a que el «74 % de los países han experimentado fenómenos climáticos recurrentes».

Aunque señaló que América Latina y el Caribe solo genera el 11,3 % de las emisiones globales, alertó que la «intensificación» de estas «ha sido enorme», citando un estudio de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Asimismo, apuntó que para 2050 podría haber una pérdida del 12,6 % del PIB regional, según datos de la Cepal, por lo que urgió a los países a enfocarse en la «adaptación» al cambio climático.

«Por eso estamos aquí, porque nuestra región es vulnerable, porque nuestra región se tiene que preparar, porque si no lo hacemos, el empleo mismo puede disminuir y podemos perder alrededor de 42,8 millones de puestos de trabajo», resaltó.

Por su parte, el presidente designado de la COP30, André Corrêa do Lago, destacó que quedan «pocos años» para generar un impacto verdadero en la lucha por limitar a 1,5 °C la temperatura del planeta.

«Tenemos que cambiar por las circunstancias y yo creo que la urgencia climática nos obliga a todos a cambiar y a aceptar que ya negociamos muchísimo, ya conseguimos varias cosas, y a partir de lo que ya hemos negociado ya podemos hacer mucho», indicó.

Corrêa consideró que el «gran objetivo» de la región en la COP30 «es demostrar que ya hay soluciones» y que es posible «actuar mucho más» con lo que ya se ha negociado en años pasados.

El encuentro regional continuará el martes 26 de agosto, con miras a trazar una hoja de ruta regional, rumbo a la COP30 se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil.EFE

