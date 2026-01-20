México entrega a EE.UU. 37 presos relacionados con organizaciones criminales

3 minutos

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- México anunció este martes el traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados «una amenaza real para la seguridad» y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales, la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

«Esta mañana, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional», anunció el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, en un mensaje en redes sociales.

Fuentes de seguridad revelaron a EFE que entre las personas trasladadas se encuentran Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cartel del Noroeste quien operaba en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y quien fue trasladado a San Antonio, Texas.

Además de Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cartel de Los Beltrán Leyva y Juan Pablo Bastidas, alias Payo Zurita, operador logístico de los Beltrán Leyva, ambos trasladados a San Diego, California.

También fueron enviados Armando Gómez Núñez, alias Delta 1, líder de Los Deltas, perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que llegará a Dulles, Washington y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano, operador logístico del Cartel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, quien es considerado objetivo prioritario del FBI y fue traslado a Houston, Texas.

Harfuch agregó que de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., «se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte», e indicó que fueron «llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas».

«Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país», concluyó.

Se trata de la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, después de las dos realizadas en 2025 en medio de las crecientes presiones por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los carteles del narcotráfico.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres con organizaciones del crimen organizado en México, algo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes. EFE

afs/csr/eav

(foto)