México enviará apoyo a Chile tras los incendios que han dejado 19 muertos

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido este lunes que enviará apoyo al pueblo de Chile tras los incendios forestales en las regiones sureñas de Ñuble y el Biobío y que han dejado 19 muertos, sin que hasta ahora haya mexicanos afectados.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo”, ha declarado la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Desde el sábado varios fuegos queman en las dos regiones del sur del país, con especial afectación en la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Su extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas.

Los incendios han destruido hasta ahora 300 viviendas en el Biobío, según ha informado el presidente chileno, Gabriel Boric, como «conteo preliminar», aunque ha destacado que este número «se queda muy corto» y que «de seguro van a ser más de 1.000».

Además, en la región del Ñuble, “en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas“, ha indicado.

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, han consumido ya más de 20.000 hectáreas y causado más de 15.000 damnificados.

La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas. EFE

