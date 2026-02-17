México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba sin incluir petróleo

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que su Gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentos «otras solicitudes» de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que «por lo pronto» no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo de Estados Unidos.

«Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita su pueblo», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

No obstante, Sheinbaum reiteró que esos envíos no incluirán combustibles, aunque dijo que «tiene que quedar muy claro» que México no está de acuerdo con la imposición estadounidense de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba.

«Protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano», añadió.

Sheinbaum no aclaró cuándo se producirá este nuevo envío de ayuda, el segundo que realizará México ante el agravamiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de Estados Unidos de que impondrá aranceles del 15 % a los productos de los países que suministren petróleo a la isla.

La mandataria mexicana volvió a defender la «autodeterminación de los pueblos,» al afirmar que debe ser la propia población cubana «cómo se gobierna», sin «intromisión» e «injerencia de nadie más».

La pasada semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados de más de 814 toneladas de alimentos y otros productos y equipos en forma de ayuda humanitaria.

México ha mostrado su disposición a ejercer como mediador entre Cuba y Estados Unidos, así como a facilitar un puente aéreo hacia la isla, en el marco del apoyo humanitario al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. EFE

