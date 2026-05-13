México espera aún una respuesta de EEUU sobre las pruebas contra el gobernador acusado de narco

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México indicó este martes que Estados Unidos no respondió aún a su pedido de pruebas contra el gobernador acusado en ese país de narcotráfico.

Rubén Rocha Moya fue hasta hace 10 días gobernador del estado de Sinaloa, donde opera uno de los mayores cárteles del país. La fiscalía de Nueva York lo vincula con los hijos del condenado capo Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, lo que el político niega.

El tribunal estadounidense pidió su detención con vista a su extradición. México no la ejecutó al considerar que la evidencia presentada es insuficiente.

«Se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado», dijo el canciller Roberto Velasco durante la conferencia diaria de la presidenta mexicana.

«Hasta este momento no tenemos respuesta», señaló.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo por su parte que la institución bajo su mando no tiene una investigación activa contra Rocha, miembro del partido oficial.

«No se detectó» conducta ilícita, añadió García Harfuch. «Y no solo eso, estuvimos operando en todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado. En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad».

Es la primera vez que Estados Unidos acusa a un gobernador y funcionarios en ejercicio. Sheinbaum ha dicho por su parte que no protegerá a ningún político siempre que las pruebas en su contra sean contundentes.

El caso estalla en medio de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá del T-MEC, el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, crucial para la economía mexicana.

«Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana», insistió el canciller Velasco.

jt/ai/mar