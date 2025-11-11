México evalúa daños por el Frente Frío 13 en los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este lunes que los equipos de vigilancia enviados a los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla «verifican y evalúan posibles daños» tras el paso del Frente Frío 13.

El pasado sábado, México instaló varios puestos de vigilancia por un pronóstico de lluvias torrenciales en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, e intensas en Puebla, Campeche y Quintana Roo, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el SMN, el Frente Frío número 13 ingresó durante la noche de este sábado y primeras horas del domingo sobre el norte y noreste de México, impulsado por una masa de aire ártica, que posiblemente ocasionaría lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en diversas regiones del país.

En un comunicado conjunto, la CNPC y la SSPC apuntaron que en el estado de Hidalgo se reportaron «afectaciones mínimas» y en 34 municipios se determinó la suspensión preventiva de clases ante las condiciones meteorológicas.

También indicaron en el municipio de Tianguistengo «se controló un deslizamiento de ladera» con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En Veracruz se indicó que debido al paso del Frente Frío «durante la madrugada y mañana de este lunes se registraron lluvias dispersas a moderadas, acompañadas de rachas de viento fuerte en la zona costera, así como descenso de temperatura en las regiones montañosas».

El reporte apuntó que los municipios con mayor registro de actividad fueron Coatzacoalcos, donde se presentaron vientos fuertes sin afectaciones; Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Moloacán, Agua Dulce, Las Choapas y Minatitlán y hasta el momento, se reportan daños mínimos».

Se expuso que las autoridades federales, estatales y municipales mantienen recorridos de verificación en zonas de riesgo, monitoreo permanente de ríos y arroyos, para revisar procedimientos operativos ante posibles incrementos de caudales.

En tanto, en Puebla se reportó que, durante la madrugada, se registraron lluvias ligeras en la mayor parte del estado, en el centro del país.

«No hay daños relevantes», indicó la nota y las autoridades mantienen revisión constante en zonas de riesgo por deslizamiento de ladera, así como recorridos de verificación y acciones de alertamiento a la población.

Además, se determinó la suspensión preventiva de clases en todos los niveles educativos en los municipios Teziutlán y Tlatlauquitepec por bajas temperaturas.

La CNPC llamó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Asimismo, recordó que, tras el paso de lluvias intensas, se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corriente de agua.

Apenas el pasado jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se está dialogando con las familias afectadas por las catastróficas lluvias de octubre, cuyas casas están en zonas de alto riesgo de inundaciones, para que puedan ser alojadas en otras zonas.

Las fuertes lluvias dejaron 83 personas fallecidas y 16 desparecidos en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz. El Gobierno estimó que unas 100.000 viviendas se vieron afectadas. EFE

