México niega colaboración «sin precedentes» con la DEA para combatir el narcotráfico

2 minutos

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes que exista una «colaboración sin precedentes con la DEA» para combatir el narcotráfico, como aseguró el jueves el director de la agencia estadounidense.

«Ya no voy a entrar en debate. Nosotros, hay lo que hay, no hay más(…) No hay colaboración sin precedentes con la DEA», afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa diaria.

El jueves, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, elogió en una entrevista con la cadena Fox News la «disposición sin precedentes» de México a cooperar con EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones de Cole ocurren apenas días después de anunciar una operación conjunta en la frontera que las autoridades mexicanas han desmentido.

Sobre la colaboración «que hay» con EE.UU., Sheinbaum detalló que para ingresar a México los agentes de la DEA, como de otras, piden su permiso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería).

«Se les da su permiso y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Y hay algunos casos (que se les da) información que se brinda a través del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, en el marco de nuestra soberanía», señaló la mandataria mexicana.

«No hay más que eso», insistió Sheinbaum.

El pasado 18 de agosto, la DEA anunció el lanzamiento del programa ‘Proyecto Portero’, en conjunto con autoridades mexicanas, para desmantelar las redes de tráfico que utilizan los carteles, a las que responsabiliza de «inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas mortales».

Sin embargo, la presidenta mexicana desmintió el miércoles que estén cooperando en una operación de este tipo. «No hay ningún acuerdo con la DEA», enfatizó.

«No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos (la DEA) tendrían que decir por qué, cuál es su intención», apuntó Sheinbaum.

Desde su regreso al poder en enero pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y que causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). EFE

