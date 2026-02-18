México protesta ante Reino Unido por asilo a exfuncionaria señalada de corrupción

afp_tickers

2 minutos

México enviará una nota diplomática a Reino Unido para manifestar su «extrañamiento» por el asilo político otorgado a una exfuncionaria señalada de corrupción, dijo el martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Karime Macías dirigió el instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado de Veracruz (este) entre 2010 y 2016, periodo en el que según autoridades mexicanas desvió 112 millones de pesos (6,5 millones de dólares).

El «posicionamiento de extrañamiento» está motivado por el asilo concedido por Reino Unido, explicó la mandataria izquierdista.

«Hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues… ¿cómo es posible que le den un asilo?», añadió Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Macías fue esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte (2010-2016), quien militaba en el partido PRI y se encuentra preso desde 2018 por cargos de corrupción.

La exfuncionaria fue detenida en Londres en 2019, y en 2022 Reino Unido ordenó su extradición a México. Sin embargo, según la prensa mexicana, Macías impugnó esta decisión y se libró de ser enviada a su país. Luego obtuvo el asilo político.

Duarte, cuya condena original está próxima a cumplirse y debía ser liberado en abril, permanecerá recluido pues la Fiscalía General mexicana (FGR) logró que se le iniciara un nuevo juicio por «su posible participación en el delito de peculado», cargo que amerita «prisión preventiva», informó la institución el martes en la noche.

«Los hechos que se le imputan (…) se relacionan con su probable participación en el desvío de cinco millones de pesos (unos 290.000 dólares) en recursos que estaban destinados al sector salud de Veracruz», añadió la FGR en su comunicado.

El juez que ordenó el nuevo proceso contra Duarte determinó asimismo un plazo de seis meses para realizar una investigación complementaria sobre el caso, de acuerdo con la nota.

Su gestión como gobernador de Veracruz se distinguió también por los numerosos casos de desaparición forzada y asesinatos de periodistas registrados en ese estado.

ai-jla/lp/mar/arm