México recibirá a unos cinco millones de turistas durante Navidad, un 5 % más que en 2024

1 minuto

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- La Secretaría de Turismo de México (Sectur) estimó este lunes que cerca de cinco millones de turistas nacionales y extranjeros ocuparán plazas hoteleras durante las vacaciones de Navidad, un crecimiento de más del 5 % en comparación con las cifras del año anterior.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano informó que, con estas llegadas, se espera que el nivel de ocupación hotelera ascienda a nivel nacional al 56,6 % del total, con destinos turísticos como Cancún, la Riviera Maya o Puerto Vallarta superando el 80 % de su capacidad.

Las 4,96 millones de llegadas estimadas corresponden al periodo vacacional de Fin de Año, comprendido entre el 20 de diciembre al 11 de enero del próximo año.

De acuerdo a la secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez, esta temporada navideña es «clave» para el turismo en México, ya que contribuye al «dinamismo económico, la generación de empleo y la derrama directa en cientos de destinos».

Según indicó, en el último trienio se produjo un incremento anual de más de medio millón de turistas, lo que a su juicio indica que «hoy más que nunca, México está de moda».

El país es el sexto más visitado del mundo, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, aunque el Gobierno de Claudia Sheinbaum se fijó como meta situarse entre los cinco primeros. EFE

