México renueva Ley de Cine y reforma derecho de autor para proteger a creadores ante la IA

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Ciudad de México, 17 abr (EFE).- La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, informó este viernes la aprobación de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley Federal del Trabajo, orientadas a fortalecer al sector cultural y proteger a artistas frente al uso indebido de la inteligencia artificial (IA).

«Queremos presentarles dos grandes noticias que son la aprobación de una ley de cine y reformas a la ley de autor (…) para fortalecer al sector cultural y proteger los derechos de quienes trabajan con la voz y con la imagen”, declaró durante la conferencia de prensa presidencial.

La funcionaria explicó que la nueva legislación sustituye a la ley de cinematografía vigente desde hace 30 años y actualiza el marco normativo ante la transformación tecnológica de la industria.

«Hoy el cine circula no solamente en las salas de cine, circula también en las plataformas, en los dispositivos», señaló.

Curiel destacó que la nueva ley amplía la visión del sector al incluir todo el ecosistema audiovisual, desde la producción y distribución hasta la exhibición y el acceso del público, bajo un enfoque de derechos culturales.

Entre los cambios más relevantes, mencionó el fortalecimiento progresivo del financiamiento público al cine nacional y mejores condiciones para su exhibición en salas.

«Se mantiene el 10 % de exhibición en salas, algo que ya venía en la ley pasada, pero que ahora se aumenta para el cine mexicano y se amplía de 7 a 14 días el periodo mínimo cartelera», explicó.

Añadió que la norma también incorpora medidas de accesibilidad, como subtitulado adaptado y audiodescripción, además de consolidar la preservación del patrimonio audiovisual del país.

«Estamos construyendo una memoria del patrimonio audiovisual», afirmó, al señalar que el acervo estará resguardado por la Cineteca Nacional.

Sobre la reforma en materia de derechos de autor, la secretaria señaló que responde a demandas del gremio del doblaje y de intérpretes ante el uso no autorizado de voces e imágenes mediante inteligencia artificial.

«Gracias a esta reforma, se reconoce con mayor claridad la voz, la imagen como parte del trabajo artístico y de la identidad profesional, se establece que cualquier uso mediante herramientas tecnológicas requiere de autorización expresa e informa de condiciones contractuales claras», dijo.

Señaló que esto también busca que haya mucho cuidado para que se sustituya o no se suplante el trabajo de los artistas.

México es uno de los principales productores audiovisuales del mundo. EFE

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