México se corona Miss Universo 2025 en medio de ola feminista tras altercado con ejecutivo

La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 este viernes en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

Como se vio en una transmisión en vivo a inicios de noviembre, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó «tonta» en una reunión a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

El incidente provocó incluso la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como «ejemplo de cómo las mujeres» deben «alzar la voz». Nawat tuvo que disculparse posteriormente.

Tras el altercado en el concurso de belleza, Bosch ha ocupado amplios espacios en medios y redes sociales en México, lo que acentuó la expectación ante el concurso.

En Villahermosa, la capital del estado de Tabasco y de donde es originaria la joven, miles de personas se reunieron en un estadio de béisbol para seguir el concurso en directo.

«¡México, México!», clamaba la multitud que irrumpió en gritos y aplausos de júbilo cuando fue coronada, mientras el cielo se iluminaba de fuegos pirotécnicos, reportaron medios del país latinoamericano.

Las concursantes de Costa de Marfil, Filipinas, Tailandia y Venezuela también llegaron a la ronda final este año, seleccionadas entre más de 120 mujeres que competían por el título en un certamen considerado uno de los «cuatro grandes» concursos de belleza mundiales.

Durante la ceremonia en Tailandia, se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026, en la que celebrará sus 75 años.

