México vence por un punto a República Dominicana en la primera ventana del clasificatorio

Santo Domingo, 1 dic (EFE).- Moisés Andriassi anotó dos tiros libres con tres segundos para el final y la selección de México superó este lunes por 88-89 a la de la República Dominicana en el segundo partido de la primera ventana del clasificatorio FIBA Américas al Mundial de Catar 2027.

Adriassi, quien colgó 10 puntos en su cuenta, recibió una falta del dominicano Andrés Feliz mientras luchaba por un rebote a falta de 5 segundos para terminar el encuentro, lo que lo llevó a la línea de tiros libres para encestar los 2 que le dieron la ventaja definitiva a México, que llegó a estar debajo en el marcador hasta por 15 puntos.

El equipo mexicano, que había caído como local en el anterior enfrentamiento de esta ventana, le devolvió la cortesía al equipo que dirige el argentino Néstor ‘Che’ García, al que vencieron ante su público en el Palacio de Voleibol Ricardo ‘Gioriber’ Arias, en Santo Domingo.

Con este resultado, ahora México (1-1) y República Dominicana (1-1) comparten el segundo lugar en el grupo D del clasificatorio de América para el Mundial FIBA de 2027, por detrás de Estados Unidos (2-0) y por encima de Nicaragua (0-2).

El equipo mexicano estuvo encabezado por Yahir Bonilla, quien terminó con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, Pako Cruz lo acompañó con 19 unidades, mientras Gabriel Girón sumó 15, y Joseph Ávila concluyó con 14 tantos.

Los dominicanos tuvieron a Feliz como el máximo anotador del partido, con 21 puntos, los que acompañó con 9 rebotes y 6 asistencias, Chris Duarte le siguió con 18 tantos y Joel Soriano los acompañó con 12 unidades y 8 tablas.

Los locales colocaron una defensa a cancha entera y encabezados por dos triples de Feliz, armaron una corrida 16-4 que los llevó acumular una ventaja de 12 puntos (28-16), cuando restaban 2:28 por jugar del primer cuarto.

Los dirigidos Omar Quintero reaccionaron y con canastos de Joseph Ávila, Karim Rodriguez y Yahir Bonilla cerraron los primeros 10 minutos de juego con desventaja de seis puntos (28-22).

En el segundo cuarto, los dominicanos volvieron a presionar y liderados por Richard Bautista y Juan Guerrero se situaron con ventaja de 15 puntos (39-24).

Los ajustes llegaron y con 8 puntos de Moisés Andriassi y siete de Pako Cruz la desventaja para México pasó a ser de de solo 4 tantos, antes de que Feliz encestara un triple con 3 segundos en el reloj y los dominicanos terminaron la primera mitad con ventaja de 7 unidades (54-47).

En la reanudación del juego, México logró acercarse hasta tomar la ventaja (63-67) con triple de Ávila cuando restaban 46 segundos de ese tercer periodo.

Ya en el cuarto final, los mexicanos se mantuvieron atacando y con tiros libres de Paul Stoll volvieron a posicionarse por delante de los quisqueyanos (85-87) con 2:01.

Jean Montero aprovechó un robo de balón y le proporcionó la ventaja mínima (88-87) a los de casa con 1:02 por jugar, lo que preparó el escenario para el fallo de Bonilla en una penetración a canasta, originando la lucha por el rebote en la que Andriassi recibió la falta que terminó decretando el triunfo de los visitantes.

República Dominicana y México son parte de las 16 selecciones de FIBA Américas que compiten por una de las siete plazas disponibles, que son clasificatorias al Mundial de Catar 2027. EFE

