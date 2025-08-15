México y Guatemala «reafirman compromisos concretos» en seguridad, transporte y energía

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de Guatemala, 15 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, dialogaron este viernes para reafirmar «compromisos concretos» en materia de seguridad, energía, medioambiente y cooperación para el desarrollo.

Así lo afirmó Sheinbaum en una rueda de prensa en compañía de Arévalo de León, tras un encuentro en el norte de Guatemala, en la primera reunión de ambos gobernantes desde que tomaron posesión en sus respectivos cargos en 2024.

Sheinbaum indicó: «en esta visita reafirmamos compromisos concretos» en seguridad, infraestructura ferroviaria, energía, medioambiente y desarrollo, sin brindar mayores detalles por el momento.

La presidenta mexicana añadió que con Guatemala le «unen las huellas profundas de nuestras culturas originarias» y también les «unen siglos de lucha por la independencia».

En el mismo sentido, la mandataria subrayó: «Nos unen sobre todo las causas de nuestro presente: la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos».

Es por ello que Sheinbaum recalcó que «lo que ocurre de un lado» de la frontera, «repercute en el otro».

La presidenta mexicana llegó al filo de las 10.00 de la mañana hora local (16.00 GMT) al departamento (provincia) de Petén, en el norte de Guatemala, y posteriormente tuvo el encuentro con Arévalo de León, previo a la rueda de prensa.

Luego, ambos gobernantes partirán rumbo a Campeche, en el sur de México, para una nueva reunión a la que se sumará el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

La delegación de Guatemala para el encuentro con Sheinbaum y sus funcionarios está integrada por los responsables de los Ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración. EFE

