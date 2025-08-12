Machado insta a las «naciones democráticas del mundo» a sumarse en su lucha contra Maduro

2 minutos

Caracas, 12 ago (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado instó este martes a las «naciones democráticas del mundo» a sumarse en su lucha contra el mandatario Nicolás Maduro, quien considera fue proclamado de manera fraudulenta como presidente reelecto por parte del ente electoral en su país, controlado por rectores afines al chavismo, en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

«Instamos a todas las naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional a fin de desmantelar la estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela, así como una creciente desestabilización en nuestra región», indicó Machado en un comunicado, publicado en su cuenta de X.

La también exdiputada agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a su Administración, por sus «acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista».

«Su compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad fortalece aún más la determinación de millones de venezolanos que estamos decididos a hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, a restaurar la democracia y a reunificar a nuestras familias», aseguró Machado.

Asimismo, prometió que Venezuela será «libre» y el «principal socio comercial y de seguridad de los Estados Unidos, e iniciará una era de crecimiento económico, seguridad y cooperación sin precedentes».

Machado, actualmente en la clandestinidad, reclama lo que insiste fue la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio desde septiembre del año pasado, al asegurar que venció a Maduro en las presidenciales, una afirmación que rechaza el chavismo, que acusa a ambos dirigentes de «terroristas» y de generar violencia en Venezuela.

El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien señaló como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Bondi acusó al gobernante venezolano de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU., una afirmación que han rechazado instituciones así como organismos policiales y militares venezolanos.

La fiscal estadounidense también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos. EFE

