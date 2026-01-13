Machado y Urrutia denuncian el incumplimiento del anuncio de excarcelaciones en Venezuela

Redacción internacional, 13 dic (EFE).- Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han denunciado este martes que «la liberación masiva de presos» anunciada por el régimen venezolano hace cinco días «no se está llevando a cabo en los términos anunciados».

La vocería oficial de los dos políticos venezolanos exiliados señaló en un comunicado que «la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad», ya que, «las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas» hasta ahora.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves -cinco días después de la incursión de Estados Unidos en el país petrolero- un «número importante» de excarcelaciones.

Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró ayer que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información «no se corresponde con la realidad», según los dirigentes opositores.

Además, Machado y Urrutia denuncian el maltrato que supone para los familiares de los detenidos y los encarcelados que «no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación», por lo que «cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo».

«Cada día en prisión cuenta. La vida y salud de cientos de personas está en juego», añade el texto, en referencia a la reciente muerte en cautiverio de Edison José Torres Fernández, de 52 años, que es «el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones de 28 de julio de 2024».

Los líderes opositores venezolanos insistieron hoy en que «no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas» y pidieron «la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos». EFE

