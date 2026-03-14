Macron agradece a Irak las «medidas» adoptadas para proteger a las fuerzas francesas

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El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este sábado su agradecimiento al gobierno iraquí por haber tomado medidas para proteger a las tropas francesas, tras la muerte de un soldado por un ataque con drones en el Kurdistán iraquí.

En un mensaje en X, el mandatario explicó haberse reunido el viernes con el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, quien le manifestó sus condolencias por el deceso del militar.

«Le agradezco su compromiso por esclarecer este ataque y reforzar las medidas de protección de nuestras fuerzas, que se encuentran en Irak para luchar, junto a los iraquíes, contra la lacra del terrorismo», publicó Macron.

«Seguiremos coordinándonos y trabajando en pro de la estabilidad y la soberanía del país, así como de la distensión en la región», sentenció.

La noche del jueves, un ataque con dron de fabricación iraní en la región de Erbil dejó seis soldados franceses heridos y le costó la vida al suboficial Arnaud Frion, que sucumbió a sus heridas.

Se trata de la primera baja del país europeo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero y que se extendió en la región.

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