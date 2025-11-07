Macron asegura que México «es un país amigo y socio estratégico de Francia»

1 minuto

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este viernes que México es «un amigo y un socio estratégico» por lo que apostó por «reforzar» los vínculos económicos, políticos y culturales al asegurar que ambos países comparten «valores comunes» como la defensa del multilateralismo, el combate al cambio climático o la política feminista.

«Es un país amigo y un socio estratégico de Francia», afirmó Macron en conferencia de prensa conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional dentro de su visita al país norteamericano. EFE

afs/csr/cpy

(foto)(video)