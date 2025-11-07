Macron asegura que México «es un país amigo y socio estratégico de Francia»

2 minutos

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este viernes que México es «un amigo y un socio estratégico» por lo que apostó por «reforzar» los vínculos económicos, políticos y culturales, al asegurar que ambos países comparten «valores comunes» como la defensa del multilateralismo, el combate al cambio climático o la política feminista.

«Es un país amigo y un socio estratégico de Francia», afirmó Macron en conferencia de prensa conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional dentro de su visita al país norteamericano.

Macron remarcó, asimismo, que «Francia ama a México», y que con la reunión de hoy en la capital mexicana se abre «un nuevo capítulo estratégico basado en el respeto, el multilateralismo y la soberanía de los Estados»

La visita de Macron es la del primer de un líder europeo a México tras la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024.

«Queremos consolidar el marco bilateral, reforzar la relación económica, y dar más visibilidad a los inversores de ambas partes», apuntó Macron, quien señaló que hay más de 700 empresas francesas con operaciones en el país norteamericano.

México es el principal inversor latinoamericano en Francia.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en Francia-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se iniciaron en 1826 y se ratificaron oficialmente en 1830. EFE

afs/csr/pddp

(foto)(vídeo)