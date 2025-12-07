Macron espera en Londres asentar una posición sólida para Kiev de cara a una negociación

París, 7 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, participará este lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Alemania y Ucrania con la idea de asentar a Kiev en una posición sólida, sobre todo ante Estados Unidos, de cara a una posible negociación con Rusia para poner fin al conflicto.

El objetivo es, en el marco de las discusiones a varias bandas que dirige Estados Unidos, fijar «una posición euro-ucraniana» entre Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicaron este domingo fuentes del Elíseo.

Esa posición, que luego se compartirá con el resto de los socios europeos, quiere ser de «exigencia sobre lo esencial», es decir para que los ucranianos puedan pesar en un escenario de negociaciones con los rusos, y que los europeos puedan ayudar a Kiev y tengan a mano la forma de hacerlo, según las fuentes francesas.

Una de las cuestiones cruciales de esa ayuda a Ucrania, de la que los europeos ya son los principales proveedores, en particular en el terreno económico, es el uso que se hará de los haberes rusos congelados, sobre los que se está discutiendo en el interior de la Unión Europea (UE), y que será una de las cuestiones centrales del Consejo Europeo de este mes.

Para Francia, más allá de insistir en que la decisión sobre esos haberes corresponde a los europeos, y no a otros, el objetivo es dar una visibilidad a Ucrania para que sepa que va a seguir contando con fondos de forma duradera.

Sobre la discusión en la UE, las fuentes de la presidencia francesa no quisieron ir más allá de recordar que la Comisión Europea ha hecho una propuesta que está siendo discutida en las capitales de los Veintisiete.

El presidente francés, que el pasado lunes recibió a Zelenski en París después de la primera ronda de conversaciones de Estados Unidos con su plan de paz, tras haber hecho notar que inicialmente dicho documento se había diseñado entre Washington y Moscú, ha venido insistiendo en que sólo podrá concretarse con los europeos en la mesa y la última palabra la tendrán estos.

En esa línea, las fuentes francesas insistieron este domingo en que los ucranianos han demostrado que son sinceros en que quieren una solución negociada para poner fin al conflicto, pero también que «no pueden aceptar cualquier paz».

Cuando el sábado Macron anunció que iba a participar en el encuentro en Londres con Zelenski y con los líderes de las otras dos grandes potencias europeas, Reino Unido y Alemania, reiteró que «Ucrania puede contar con nuestro apoyo incondicional».

También insistió en que hay que seguir haciendo presión sobre Rusia «para obligarle a la paz». Y se quejó de que en realidad Moscú se está encerrando en una dinámica de escalada y «no busca la paz». EFE

