Macron insta a Israel a abrir conversaciones «directas» con todos los «sectores» libaneses

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(Actualiza con declaración del portavoz de Exteriores negando la presentación de un supuesto «plan francés»)

París, 14 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este sábado a Israel a llevar a cabo conversaciones «directas» con todos los «sectores» del Líbano y ofreció París como lugar para acogerlas y facilitarlas.

«Hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Hizbulá debe detener inmediatamente su huida hacia adelante. Israel debe renunciar a una ofensiva a gran escala y cesar sus ataques masivos, cuando cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos», declaró en sus redes sociales.

Tras hablar la víspera con el presidente libanés, Joseph Aoun, el primer ministro, Nawaf Salam, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, Macron recordó hoy que «el Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar conversaciones directas con Israel».

«Todos los sectores del país deben estar representados», afirmó.

Y añadió que «Israel debe aprovechar esta oportunidad para iniciar diálogos y un alto el fuego, encontrar una solución duradera y permitir que las autoridades libanesas cumplan con sus compromisos respecto a la soberanía del Líbano».

«Francia está dispuesta a facilitar estos debates acogiéndolos en París», concluyó su mensaje en redes sociales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, precisó por la noche que «no existe ningún ‘plan francés'», refutando así las informaciones divulgadas por algunos medios, según los cuáles París habría elaborado una propuesta para poner fin a la guerra en el Líbano que exigiría al Gobierno libanés dar el paso sin precedentes de reconocer a Israel.

«Francia ha apoyado la disposición de las autoridades libanesas a entablar conversaciones directas con Israel y se ha ofrecido a facilitarlas. Corresponderá a las partes, y solo a ellas, definir el orden del día de dichas conversaciones», declaró Confavreux.

Israel sigue atacando con contundencia el Líbano y amenaza con destruir la infraestructura del país vecino en su lucha contra la milicia chií Hizbulá.

Un bombardeo israelí en el Líbano mató esta madrugada a al menos doce trabajadores médicos, mientras el país trata de lidiar con su crisis de desplazados, que superan ya los 800.000. EFE

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