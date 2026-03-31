Macron quiere reducir la dependencia de las estadounidenses Visa y Mastercard en los pagos

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París, 31 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó este martes por reducir la dependencia de las estadounidenses Visa y Mastercard para pagos por tarjeta y electrónicos, porque «renunciar» a controlar esa cadena significaría «aceptar» que se dejen en manos de empresas que «no están necesariamente alineadas» con los intereses franceses.

«Debemos construir un modelo de pagos soberano», propuso Macron en un vídeo difundido durante el encuentro France Carte Bancaire, que reúne a actores gubernamentales franceses, bancos, industriales y comercios para promover modos de pago propios.

El presidente francés puso como ejemplo a Wero, un proveedor de servicios de pago europeo promovido por la Iniciativa de Pagos Europea ya implantada en 2025 en Alemania, Bélgica y Francia.

Macron insistió en que los medios de transacción «forman parte esencial de la soberanía» francesa y también europea.

Visa y Mastercard, que operan desde hace décadas en la UE, tienen un dominio casi absoluto en el pago por tarjeta y electrónico dentro del club europeo.

La dependencia tecnológica a ambas empresas estadounidenses inquieta a las autoridades europeas, quienes buscar impulsar iniciativas como el Reglamento de Pagos Instantáneos y el EPI (European Payments Initiative). EFE

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