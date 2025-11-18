Macron recibe al escritor franco-argelino Boualem Sansal tras su regreso a Francia

2 minutos

París, 18 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes en el Palacio del Elíseo al «gran escritor» franco-argelino Boualem Sansal, tras regresar a Francia desde Alemania, dónde viajó hace seis días después de ser indultado de la condena de cárcel que cumplía en Argelia.

En un comunicado, la Presidencia francesa aseguró que Macron se complace «profundamente» por la liberación de Sansal, «un gran escritor cuya dignidad, fortaleza moral y valentía han sido ejemplares».

«Su liberación es un momento de emoción y alegría. Fue posible gracias a un proceso caracterizado por el respeto, la serenidad y la excelencia», destacó el jefe del Estado francés.

Macron agradeció nuevamente al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, su «compromiso» y su «crucial» mediación con las autoridades argelinas para la puesta en libertad del escritor, de 80 años y enfermo de cáncer.

Asimismo, el presidente francés celebró la decisión de su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, de conceder el indulto a Sansal, nacido en Argelia y naturalizado francés en 2024.

Y aseguró que Francia desea ahora «fervientemente» la liberación del periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia, y que París trabaja ahora para lograrla.

En Argelia, Sansal cumplía una condena de cinco años de prisión por «atentar contra la unidad nacional» y otros cargos.

Sansal es conocido en Francia por sus opiniones contra el islamismo y ha sido galardonado con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. Su primera obra, ‘El juramento de los bárbaros’ (1999), recibió los premios a la Ópera Prima (Prix du Premier Roman) y Trópicos (Prix Tropiques). EFE

cat/ngp/lar