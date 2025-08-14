Macron reclama un acuerdo sobre el plástico «a la altura de la urgencia» medioambiental

2 minutos

París, 14 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró muy crítico este jueves con versión del texto presentado en Ginebra en las negociaciones del tratado internacional para frenar la contaminación de plásticos y pidió a todos los países estar «a la altura» de la urgencia sanitaria y medioambiental.

En un mensaje en X, Macron reiteró la posición que ya había manifestado la víspera en Ginebra la ministra de Transición Ecológica de Francia, Agnès Pannier-Runacher, que lo consideró «inaceptable».

«¿A qué esperamos para actuar? El tratado mundial contra la contaminación plástica es nuestra oportunidad para cambiar las cosas. Pero la falta de ambición del texto presentado ayer en las Naciones Unidas es inaceptable», criticó Macron.

Por eso, llamó «a todos los Estados presentes en Ginebra», en la última jornada prevista de negociaciones, a adoptar un texto que esté «a la altura de la urgencia medioambiental y sanitaria».

También recordó que, cada año se producen unos 430 millones de toneladas de plásticos que contaminan y que cada 15 minutos unas 15 toneladas de plástico son tiradas al mar: «Cada día nuestra salud está un poco más amenazada».

Agradeció igualmente a los negociadores franceses que «trabajan sin descanso» para lograr un texto mejor.

Como Francia, una gran mayoría de países se han mostrado en contra del texto presentado este miércoles por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, por no estar a la altura de las expectativas al haberse retirado elementos que molestaban a un grupo de países petroleros y a su industria petroquímica. EFE

