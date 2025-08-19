The Swiss voice in the world since 1935

Macron se solidariza con España por los megaincendios y destaca «la fraternidad» europea

París, 19 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se solidarizó este martes con España ante la oleada de megaincendios que sufre desde hace una semana y destacó «la fraternidad» entre las naciones europeas que ha permitido que París envíe refuerzos para combatir los fuegos en el país ibérico.

«Total solidaridad con España, golpeada por el megaincendio del siglo. Gracias a nuestros bomberos que prestan su ayuda para contener las llamas. Ante desafíos de este tamaño, la solidaridad europea y la fraternidad entre naciones», declaró en las redes sociales Macron.

Francia ha enviado a la vecina España dos aviones cisterna Canadair y un avión de coordinación, además de un centenar de bomberos, dentro del Mecanismo de Protección Civil de la UE, en el que también han participado otros países como Italia, Alemania, Eslovaquia, República Checa y Países Bajos.

Desde el 11 de agosto, se han duplicado en España las hectáreas quemadas en todo el resto del año y también se han declarado ocho megaincendios de más de 10.000 hectáreas.

De acuerdo con las estimaciones recogidas por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea, este año han ardido en España más de 380.000 hectáreas, unas 200.000 de ellas en la última semana.

Está actualmente activo el considerado como el mayor incendio de la historia de España desde 1968, cuando comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Se trata del incendio de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, que afecta a las provincias de Zamora y León, al centro-norte del país, en el que murieron dos hombres que ayudaban voluntariamente a combatir las llamas, y que afecta a al menos 31.500 hectáreas. EFE

