Madonna alaba a Rosalía y a su nuevo disco: «Eres una auténtica visionaria»

1 minuto

Redacción Internacional, 5 nov (EFE).- La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último trabajo, ‘Lux’, destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que esta es una visionaria.

«Eres una auténtica visionaria», le dice en Instagram la ‘reina del pop’ en un mensaje acompañado de tres corazones blancos.

Madonna le da las gracias en sus historias y destaca que no puede dejar de escuchar a la catalana.

‘Lux’, su esperadísimo nuevo disco, saldrá a la venta este viernes. La cantante ya ha dado algunos adelantos estos días, como el videoclip de ‘Berhgain’, tema en el que colabora por segunda vez con la islandesa Björk y en el que canta junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

Este martes ‘Reliquia’, el segundo tema extraído de su disco, fue publicado por sorpresa. Se mantuvo activo para su escucha solo durante unos minutos y su publicación fue atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo. EFE

mgr/cg

(foto)