Madre de periodista venezolano pide ayuda a las autoridades para saber paradero de su hijo

2 minutos

Caracas, 4 nov (EFE).- María Rodríguez, la madre del periodista desaparecido hace cinco días en Caracas, Joan Camargo, pidió ayuda a las autoridades venezolanas para conocer el paradero de su hijo, luego de afirmar que «lo tienen inocentemente recluido en algún lugar», según un video publicado este martes por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

«Me dirijo a todas las entidades competentes para que me ayuden a informar dónde se encuentra mi hijo. Son cinco días sin saber absolutamente nada de él. Hemos ido a todas las entidades a ver dónde está. No obtengo respuesta», manifestó Rodríguez.

Asimismo, aseguró que él «no se ha metido en problemas con nadie» y «no ha cometido ningún delito», por lo que exigió al fiscal general, Tarek William Saab, averiguar dónde se encuentra su hijo.

El pasado domingo, la familia comunicó que introdujo ante la Justicia un recurso de habeas corpus para conocer el paradero del periodista, luego de que fuera «interceptado por personas vestidas de negro» el pasado jueves, de acuerdo con un comunicado compartido por el SNTP.

Asimismo, subrayó que el habeas corpus -que se interpone para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales- debe «resolverse con prioridad y sin demoras», como establece la legislación venezolana, que también señala, añadió la familia, que esto debe ocurrir en «un máximo de 96 horas desde su presentación».

De momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto. De confirmarse que se trata de una detención, el número de periodistas y trabajadores de la prensa encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según informó a EFE el SNTP.

Este lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente» de los casos, lo que consideró como un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a esta «opacidad» y también por la «negación del acceso a asistencia legal».

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó recientemente que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y «garantizar» que «estas violaciones» no se repitan.EFE

rbc/lb/cpy

(video)