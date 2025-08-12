Madres de Plaza de Mayo e izquierda argentina piden la liberación de Grajales en Venezuela

Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Un sector de las Madres de Plaza de Mayo, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, partidos de izquierda y organismos no gubernamentales (ONG) de Argentina reclamaron la «inmediata aparición» de María Lía Grajales, activista de derechos humanos de Venezuela y detenida por el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la Sra. Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición», expresa un comunicado publicado el pasado fin de semana por las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el primero de una serie de pronunciamientos del progresismo argentino sobre este caso hechos públicos hasta este martes.

Según el comunicado firmado por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, esta ONG ha recibido «varias denuncias» de que Grajales fue «detenida en una camioneta sin placas después de una reunión pública frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, y llevada con destino desconocido».

Grajales fue detenida el pasado viernes tras participar en un acto en apoyo a los familiares de presos políticos que habían sido agredidos días antes, cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

La Fiscalía General venezolana confirmó este lunes la detención de Grajales e indicó que será acusada de los delitos de «incitación al odio», «conspiración con Gobierno extranjero» y «asociación».

Las cascada de denuncias no se hizo esperar y a las Madres de Mayo siguió el Nobel de la Paz argentino, Pérez Esquivel, quien se adhirió con su firma a la carta que el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) publicó este lunes para pedir la liberación de la venezolana, titulada «Defender los derechos humanos de las personas humildes no es un delito: Libertad inmediata para Martha Lía Grajales».

El Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las principales ONG argentinas, también expresó este lunes en redes sociales su posición: «¿Dónde está Martha Lía Grajales? Exigimos que Venezuela respete su integridad, informe su paradero y ordene su libertad inmediata, así como la del resto de defensorxs de derechos humanos detenidxs de manera arbitraria».

El bloque de diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), coalición trotskista de Argentina, presentó una resolución en el Congreso de la Nación en la que expresa su «profunda preocupación» por la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro, además de exigir el «cese de la persecución y represión a la protesta social y la libertad a todas las y los presos políticos».

Este lunes, Antonio González, marido de Grajales, aseguró que había visitado cuatro veces un centro de detención en la ciudad de Caracas y le fue negada la presencia de su mujer, y quien califica el caso como una «desaparición forzada».

Por su parte, la ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó este martes que la activista del colectivo SurGentes Martha Grajales fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas, desde su detención. EFE

