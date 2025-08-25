The Swiss voice in the world since 1935

Maduro asciende a general en «reserva activa» al embajador de Venezuela en Colombia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 24 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que ascendió a general de división en «reserva activa» al embajador de su país ante Colombia, Carlos Martínez.

«He decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa», afirmó Maduro en un diálogo con Martínez, quien aparece vestido con uniforme militar, según un video que publicó en su cuenta de Telegram.

El mandatario dio a conocer su decisión después de una jornada de planificación de la que denominó como «Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta», en la que participaron, de acuerdo con las imágenes difundidas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el titular del Interior, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios.

Maduro indicó que la ofensiva, de la que no ofreció detalles, se activará en una «nueva fase de refuerzo» en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia.

Asimismo, añadió que la mencionada operación tiene «la mayor coordinación», con los «hermanos militares y policías» colombianos.

El ascenso de Martínez se da en medio de la tensión entre Venezuela y EE.UU. debido a las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, y durante el segundo día de una jornada de alistamiento de milicianos convocada por Maduro ante lo que considera como «amenazas».

El jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU.

Dos días antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» con el objetivo de frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

Este domingo, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, afirmó que en 2025 han destruido «más de diez campamentos» vinculados a grupos «tancol», acrónimo creado por el Gobierno venezolano para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos».EFE

dga/lb/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR