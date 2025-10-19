Maduro dice que canonizaciones reivindican la «verdadera» identidad de los venezolanos

2 minutos

Caracas, 19 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, celebrada hoy en el Vaticano, reivindica la «verdadera» identidad de los venezolanos.

«Uno se queda maravillado, la fuerza milagrosa, espiritual que tiene nuestro pueblo, y mientras más pasa el tiempo, se va uniendo cada vez más esa fuerza milagrosa, que hace posible que Venezuela sea como es, el mejor país del mundo», declaró el mandatario desde la Casa Museo de José Gregorio Hernández, en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo que caerá la «lengua» de aquellos que «atacan de manera xenofóbica» y dicen «barbaridades» sobre el país suramericano, «porque las bendiciones de Dios están sobre Venezuela».

«Hoy tenemos dos santos, José Gregorio y la madre Carmen, y le pido a ellos que llenen de bendiciones de paz a esta patria tan hermosa», añadió.

El presidente también rogó porque los dos primeros santos venezolanos llenen de «amor» al corazón del pueblo de Venezuela y de patriotismo, para el «reverdecer» de un mejor país.

«Hoy me encomendé a la Santísima Trinidad y le pedí a la madre Carmen, santa madre Carmen Rendiles, y al doctor José Gregorio Hernández, que cubran con un manto sagrado a nuestra patria, para que nuestra patria siga su camino de paz, y curen el corazón de la gente que odia, que nadie odie aquí, que nadie odie a Venezuela desde allá, desde afuera», insistió.

El papa León XIV encabezó la ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro, donde se congregaron cerca de 55.000 personas, según informaron las autoridades locales, entre ellas una numerosa presencia de venezolanos, que se hizo notar por la gran cantidad de banderas de su país y camisetas con imágenes de los nuevos santos.

Entretanto, en Venezuela, feligreses se volcaron a las principales plazas de distintas ciudades para celebrar el acontecimiento, en un país que vive desde hace semanas una creciente tensión con EE.UU. en medio de su prolongada crisis política.

Los líderes de la oposición mayoritaria, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, también celebraron la canonización y dijeron estar listos ante -señalaron- la «inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela».EFE

