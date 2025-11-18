Maduro dice que el referéndum en Ecuador comprueba «el fraude» de Noboa en presidenciales

Caracas, 17 nov (EFE).- El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes que los resultados del referéndum en Ecuador impulsado por el presidente de ese país, Daniel Noboa, en el que se impuso el ‘No’ en sus cuatro preguntas, comprueban «el tremendo fraude» que, a su juicio, hizo el mandatario ecuatoriano en las presidenciales de este año.

«Se comprueba, unos meses después, con los números de esta elección, el tremendo fraude que hizo Noboa en las elecciones presidenciales. Es un presidente fraudulento», insistió Maduro.

Ecuador celebró el domingo una consulta popular que incluyó la propuesta para autorizar la llegada de fuerzas extranjeras a ese país, una medida que Noboa justificó como un mecanismo para fortalecer la lucha contra grupos criminales.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano, el ‘No’ venció en las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna acapararon el mayor rechazo, con un 60,64 % y un 61,65 %, respectivamente.

En su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista afirmó que «la victoria del pueblo ecuatoriano» en el referéndum es «la victoria de toda América Latina y el Caribe, porque le dijeron ‘no’ a las bases militares colonialistas y guerreristas de Estados Unidos en Suramérica», por lo que, expresó, la región continúa «transitando los cominos de la soberanía y de la paz».

Asimismo, aseguró que la Fuerza Armada de Ecuador también «celebró la gran victoria contra las bases militares» en ese país.

«Le envío mi saludo a los militares de Ecuador, (…) estamos unidos de corazón, ustedes saben por qué les envío este mensaje a los militares de Ecuador y a las fuerzas policiales. Algún día se unirá ese pueblo y renacerá el sueño original de los grandes patriotas», indicó.

Por otra parte, Maduro pidió a su ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y al de Interior, Diosdado Cabello, «hacer las gestiones» para rescatar los restos de Antonio José de Sucre, que están en la Catedral de Quito, y puedan ser trasladados a la ciudad venezolana de Cumaná (este), donde nació el expresidente boliviano.

«Ojalá algún día pudiéramos rescatarlos y traerlos a Venezuela», sostuvo. EFE

csm/lb/eav

(vídeo)