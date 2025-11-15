Maduro pide a cristianos de EEUU que suenen campanas de paz y no los tambores de la guerra

Caracas, 14 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envío este viernes un mensaje a los que llamó «hermanos cristianos» de las iglesias de Estados Unidos para que «suenen las campanas» de la paz y «no los tambores de la guerra», en momentos en que la Administración de Donald Trump mantiene un despliegue militar en el mar Caribe que Caracas ve como una amenaza.

«Lanzamos nuestro mensaje desde Venezuela a los cristianos de Estados Unidos, a los cristianos de nuestra América, que llevemos el estandarte de la paz, la armonía, el perdón, la misericordia grande del Señor», expresó el líder chavista en un encuentro de oración por la paz de Venezuela, transmitido por el canal estatal VTV.

A la reunión, que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo en Caracas, asistieron el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, quien es vicepresidente de Asuntos Religiosos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y representantes de diferentes iglesias y denominaciones religiosas.

Más temprano, al participar en el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, Maduro también se dirigió a los estadounidenses, a quienes pidió detener «la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe», sin mencionar algún nombre en concreto, y a «jugar un papel estelar» en este momento «para detener lo que -consideró- pudiera ser una tragedia» para «toda América».

Maduro se pronunció un día después de que el Pentágono anunció la operación ‘Lanza del sur’, con el objetivo de combatir el narcotráfico originado en Latinoamérica, aunque sin detallar los objetivos ni las operaciones específicas, en lo que parece elevar la presión de la Administración de Trump sobre Venezuela y Colombia.

Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo en la Casa Blanca reuniones sobre Venezuela con altos cargos del Pentágono, en las que se debatieron una «variedad de opciones» sobre posibles acciones militares, según publicó en exclusiva el diario Washington Post.

De acuerdo con la versión periodística, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, acudieron por segundo día consecutivo a la Casa Blanca, mientras que un alto funcionario de la Administración explicó que el mandatario recibió «una serie de opciones» y mantiene una «ambigüedad estratégica» sobre sus futuras acciones.

También este viernes se informó de un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales, ocurrido el pasado 10 de noviembre, como parte del despliegue militar en el Caribe, y en el que se presume murieron los cuatro tripulantes de la nave. EFE

rbc/lb/rrt

