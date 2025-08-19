Maduro pide redoblar la lucha contra las bandas criminales en la frontera con Colombia

2 minutos

Caracas, 18 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este lunes a redoblar la lucha directa contra bandas violentas y criminales en la frontera con Colombia, luego de pedir que se active la zona económica binacional número uno, creada por ambos países en julio pasado.

«Ha llegado el momento de activar la zona binacional número uno en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio, y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con la lucha directa contra las bandas violentas y criminales», señaló el mandatario en un acto televisado.

Maduro dijo que es necesario seguir tendiendo la mano a Colombia, «a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente que quiere que la frontera sea cada vez mejor y funcione mejor».

«Tender nuestras manos a todos los sectores económicos que compran, que venden productos, que invierten y tender nuestras manos también a todas las fuerzas militares y policiales para garantizar que haya cooperación plena y toda esa región, que va del Táchira hasta el Zulia, sea un poderosa de paz, convivencia y unión colombo-venezolana», añadió el líder chavista.

El pasado 7 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el conflicto entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, «se extiende» a Venezuela, donde supuestamente esos grupos ya han cometido asesinatos.

El mandatario colombiano aseguró que «la guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas».

Dos días después, Petro afirmó que Maduro ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera y que el «apoyo ha sido contundente y debe continuar». EFE

